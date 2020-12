Die Tagesfahrt der Volkshochschule Lichtenfels zum Bachfestival nach Arnstadt, die im März wegen des Lockdowns ausfallen musste, wird im kommenden Jahr nachgeholt. Neuer Termin ist nun Sonntag, 21. März 2021. Erstes Ziel ist Arnstadt, wo Johann Sebastian Bach seine erste Organistenstelle antrat. Hier startet die Gruppe zu einer Orgeltour, bei der Orgeln in Kirchen im Raum Rudolstadt vorgestellt werden. Geplant ist, dass während dieser Tour drei bis vier Instrumente zu hören sein werden. Gegen 16 Uhr ist dann die Gruppe wieder in Arnstadt, wo um 17 Uhr in der Bachkirche in Arnstadt das Konzert beginnt. Zu hören sein wird die Gruppe Capella de la Tore, die zu den weltweit führenden Ensembles für Bläsermusik zählt, deren Schwerpunkt auf der Musik des 14. bis 17. Jahrhunderts liegt. Anschließend ist Rückfahrt nach Lichtenfels. Die Fahrt wird durchgeführt und begleitet von Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels. Für diese Fahrt sind noch einige Plätze frei. Nähere Auskünfte erteilt Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels, Telefon 09571/88835 oder per E-Mail sr-reisen@web.de. red