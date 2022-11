Am Freitag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 11 Uhr eine 31-Jährige und ihr Fahrzeug. Der Verdacht eines vorangegangenen Konsums von Betäubungsmitteln erhärtete sich, wie es im Polizeibericht weiter heißt, weshalb die Bad Brückenauer Beamten ihr die Weiterfahrt untersagten und eine Blutentnahme anordneten. Gegen die 31-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet, das neben einem beträchtlichen Bußgeld auch die Anordnung eines Fahrverbots nach sich zieht. Die Frau war mit einem Pullover bekleidet, der nach gerauchten Cannabisprodukten roch. Gegenüber den Polizeibeamten gab die 31-Jährige dann an, dass dieser Pullover von ihrer Bekannten stammte. Aufgrund dessen machten sich die Polizisten auf den Weg zur Wohnung dieser Bekannten und befragten sie. Die 19-jährige Bekannte räumte den Besitz einer Kleinstmenge Marihuana in ihrer Wohnung ein, die anschließend polizeilich sichergestellt wurde, teilen die Bad Brückenauer Ordnungshüter weiter mit. Gegen die 19-Jährige wurde schließlich ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. pol