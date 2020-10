Die VHS-Außenstelle Burkardroth organisiert im Herbst-/Wintersemester 2020 wieder eine Fahrt nach Meiningen ins Theater. Sollte es die aktuelle Pandemielage zulassen, so findet die Fahrt am Samstag, 28. November, statt. Abfahrt mit dem Bus ist um 17.45 Uhr am Marktplatz in Burkardroth. Der Beginn der Aufführung ist um 19.30 Uhr. Aufgeführt wird die Komödie "Wir sind noch einmal davongekommen". Mit absurder Komik erzählt Thornton Wilder von den unermüdlichen Anstrengungen der Menschen, globalen Katastrophen zu entgehen. Er verbindet Elemente aus biblischen Zeiten mit seiner amerikanischen Gegenwart zu einem modernen Welttheater, für das er seinen dritten Pulitzer-Preis erhielt. Die turbulente Komödie, geschrieben 1941, feierte in Deutschland unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg große Erfolge. Heute wirkt die Komödie mit der uns bevorstehenden Klimakatastrophe und den weltweiten düsteren politischen Entwicklungen wie das Stück der Stunde. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter Tel. 09734/910 123, VHS Burkardroth, Ansprechpartnerin ist Frau Veronika Roth oder über die Homepage des Marktes Burkardroth oder im Internet unter www.kisshab.de red