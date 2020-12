Von November bis März pausiert normalerweise die Radfahrausbildung der Jugendverkehrsschulen - doch was ist in Zeiten von Corona schon normal? Im aktuellen Schuljahr startete die Ausbildung zum Fahrradführerschein zwar wie gewohnt. Doch niemand weiß, ob eine Fortsetzung im Frühjahr noch möglich sein wird?

Die Jugendverkehrserzieher der Polizeiinspektionen Kulmbach und Stadtsteinach, Natascha Pohl und Ralf Maisel, hatten sich aufgrund der Corona-Pandemie deshalb vor einigen Wochen dazu entschlossen, die Jugendverkehrsschule auch zu Beginn der Wintermonate fortzuführen.

"Üblicherweise schließen wir mit Beendigung der Herbstgruppe Ende Oktober und öffnen erst Mitte März wieder. Das Ministerium gab uns jedoch die Möglichkeit, in Absprache mit dem staatlichen Schulamt und den Schulen die Fahrradausbildung auch über die Herbstgruppe hinaus weiterzuführen", erklärt Ralf Maisel. Frei nach dem Motto "So viel wie möglich - so lange wie möglich".

Im letzten Schuljahr habe man aufgrund des im Frühjahr angeordneten Distanzunterrichts keine praktische Fahrradausbildung mehr für die damaligen Viertklässler anbieten können. "Umgehend riefen wir vier Schulen der kommenden Frühjahrsgruppe im Stadtgebiet Kulmbach an. Denn uns war klar, dass wir dieses Experiment nur mit Schulen aus der näheren Umgebung wagen können", so Pohl. Eine relativ kurze Strecke zur Jugendverkehrsschule nach Mainleus und ein flexibles Busunternehmen seien Voraussetzung für diese Jahreszeit gewesen. Das Vorhaben habe auch große Spontanität der Lehrkräfte und und Schüler erfordert.

Letztendlich erklärten sich Utta Poerschke von der Max-Hundt-Schule und die Rektorin der Burghaiger Schule, Stephanie Rohde, spontan dazu bereit, mit ihren vierten Klassen die Radfahrausbildung vorzuziehen. Nach den Herbstferien begann dann die erste von zwei wöchentlichen Übungseinheiten, schließlich sollte in der ersten Dezemberwoche die praktische Prüfung stattfinden.

Alle Einheiten konnten problemlos durchgeführt werden. Ausgerechnet der vorgesehene Prüfungstermin musste dann aber aufgrund des ersten Schnees in diesem Winter kurzfristig abgesagt werden. Der Übungsplatz war schneebedeckt.

Aber nur zwei Tage später konnte die Prüfung dank des räumfreudigen Hausmeisterteams der Grund- und Mittelschule Mainleus stattfinden. Mit entsprechender Winterkleidung, Mütze unter dem Helm und Mundschutz absolvierten die Schüler ihre Prüfungsfahrten. Letztendlich war das Experiment "Wintergruppe" in jeglicher Hinsicht gelungen. Fast alle Kinder erhielten eine Urkunde, Wimpel und Fahrradführerschein. Acht Kinder schlossen die Prüfung sogar mit einem Ehrenwimpel ab. Von einer Fahrradprüfung im Schnee können sicher nicht viele Schüler erzählen. "In Zeiten, in denen Unterricht leider nur sehr eingeschränkt stattfinden kann, ist alles, was den Kindern außerhalb des Klassenzimmers angeboten werden kann, eine willkommene Abwechslung", meint Stephanie Rohde. Utta Poerschke sah das Radfahren als sinnvollen Ersatz für den nur sehr bedingt stattfindenen Sportunterricht.

Die Lehrkräfte konnten ihre Sportstunden im Freien genießen, die Verkehrserzieher freuten sich über weitere 38 gut ausgebildete Radfahrer. Das Busunternehmen Schütz machte die kurzfristig angesetzten Fahrten zur Jugendverkehrsschule möglich. red