Vom Pausenhof der Saaletal-Schule in der Kapellenstraße wurde am Montag zwischen 13 und 15 Uhr ein unverschlossen abgestelltes, orange/blaues Mountainbike der Marke Haibike im Wert von 300 Euro entwendet. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol