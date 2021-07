Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrradbesitzer, als er am frühen Sonntagabend zu seinem Zweirad zurückkam. Ein Unbekannter hatte das Fahrrad mit dunklem Lack beschmiert, meldete die Polizei Bad Kissingen. Das Rad stand zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen im Hof des Mehrfamilienhauses an der Hauswand. Da der Lack sich nicht mehr entfernen lässt, entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Kissingen, Tel: 0971/ 714 90 oder jede andere Polizeidienststelle. pol