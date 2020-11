Ein 49-Jähriger bemerkte am Donnerstag den Diebstahl seines Fahrrades, das in seinem Garten in der Sudetenstraße neben der Gartenhütte gestanden war. Durch den Diebstahl entstand dem 49-Jährigen ein Schaden von rund 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.