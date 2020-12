Zum Bericht "Drückjagd auf 3000 Hektar" vom 8. Dezember:

Als ich das Bild zu dem Bericht gesehen habe, ist mir sofort aufgefallen, dass weder die Hundeführerin noch der Revierförster eine Maske trägt, Abstand hin oder her. Wahrscheinlich haben die Covid-19-Viren im Staatsforst Ansteckungsverbot.

Die Covid-19-Infektionszahlen sind so hoch wie nie zuvor. Durch die bayrische Staatsregierung wurden Einschränkungen ausgesprochen. Ausgangsverbote sind angeordnet. Gaststätten wurden geschlossen, selbstständige Kleinbetriebe bangen um ihre Existenz. Vereinsleben findet kaum noch statt. Engste Familienangehörige dürfen in Krankenhäusern nur im Notfall besucht werden - im Klartext heißt das, wenn sie im Sterben liegen. Besuchsverbote gelten gänzlich für Alten- und Pflegeheime etc.

Diese Maßnahmen sind massiv und schränken uns drastisch ein. Offensichtlich sind sie jedoch notwendig und zielführend zum Erhalt unserer Gesundheit und zur Minimierung des Infektionsrisikos für alle Bürger.

Nun stellt sich mir die Frage nach der Dringlichkeit dieser Großveranstaltung (Nikolausjagd) mit circa 210 Teilnehmern. Jäger und Hundeführer aus Hotspot-Regionen wie Oberpfalz, Nieder- und Oberbayern wurden eingeladen und zur Jagd herzlich begrüßt. Genehmigt, oder zumindest keinen Einspruch erhoben, hat diese Veranstaltung das Landratsamt Forchheim. Dieses Verhalten ist absolut nicht nachvollziehbar. Sollten Staatsbeamte und Führungskräfte nicht Vorbilder sein und als solche fungieren? Die Akzeptanz zur Gefährdung unser aller Gesundheit durch solch eine Großveranstaltung ist grob fahrlässig, um nicht zu sagen kriminell. Ein Verzicht dieser Nikolausjagd in der jetzigen, extrem angespannten Pandemiezeit wäre ein positives Zeichen zum Wohlwollen aller Bürger gewesen.

Die Bayerischen Staatsforsten vertreten den Slogan "Wald vor Wild", nach diesem Verhalten wäre wohl zutreffender "Wald vor Mensch"! Der Wald liegt schon seit Jahren auf der "Intensivstation" und kämpft ums Überleben. Müssen wir uns unbedingt dazulegen oder sind es etwa Märtyrer? Ich wünsche allerseits eine besinnliche Vorweihnachtszeit und bleiben Sie gesund!

Karl Sebrantke

Eggolsheim