Ein Mann parkte am Sonntag, 20. Juni, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, seinen weißen Opel Mokka in der Straße "Untere Au" vor der Wasserskianlage. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der rückwärtigen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt die Reparaturkosten an dem Opel auf rund 1500 Euro. pol