1000 Euro Schaden hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag im Parkhaus "Zentrum" in der Hemmerichsstraße am Ford eines 72-Jährigen Autofahrers hinterlassen und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Kratzer befindet sich in der hinteren Autotür auf der Fahrerseite. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei, Tel.: 0971/71 490. pol