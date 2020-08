Fahrer flüchtet vor Polizei

Beamte des Einsatzzugs Bamberg wollten am Dienstagnachmittag einen Autofahrer einer Kontrolle unterziehen. Anstatt anzuhalten gab der Fahrer Vollgas und flüchtete durch ein Wohngebiet in Gaustadt.

Kontrolle verloren

Aufgrund seiner rasanten Flucht verlor der Fahrer, wie die Polizei berichtet, die Kontrolle über das Auto und prallte gegen eine Gartenmauer. Bevor er zu Fuß weiter flüchten konnte, nahmen ihn Beamte fest. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Außerdem fuhr der 49-Jährige unter Drogeneinwirkung. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Polizisten zudem noch Betäubungsmittel. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinwirkung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Da nicht auszuschließen ist, dass der Fahrer während seiner Flucht geparkte Fahrzeuge beschädigt oder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei noch Zeugen.

Wem ist am Dienstagnachmittag ein Auto aufgefallen, das mit überhöhter Geschwindigkeit im Gebiet rund um die Dr.-Martinet-Straße unterwegs war? Hinweise erbittet die Polizei an die Dienststelle der OED Bamberg, Einsatzzug, Telefon: 0951/9129-645 oder an jede andere Polizeidienststelle. red