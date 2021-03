Das Landratsamt Coburg teilt mit, dass am Montag, 8. März, die Bauarbeiten des Landkreises auf der Kreisstraße CO 10 in den Ortsdurchfahrten von Wörlsdorf und Hassenberg beginnen. Aus Rücksicht auf die Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden die Deckenbauarbeiten zunächst unter halbseitiger Sperrung mit Ampelverkehrsregelung durchgeführt. Das gesamte Baufeld zwischen der Einmündung in die Staatsstraße St 2708 in Wörlsdorf und dem Bauende in Hassenberg auf Höhe "Schlossberg", Hausnummer 9, bleibt damit zunächst noch mit leichten Behinderungen passierbar.

Erst Anfang April muss die Kreisstraße CO 10 für rund zwei Wochen für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt dann in beide Fahrtrichtungen über die Staatsstraße St 2708 beziehungsweise St 2208 von Wörlsdorf nach Mitwitz und von dort aus über die Bundesstraße B 303 nach Hof a.d. Steinach. Die Straßenbauarbeiten werden voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte abgeschlossen sein. red