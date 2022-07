Die FaGo-Band Eltingshausen feiert in diesem Jahr 35-jähriges Bestehen unter der Leitung von Klara Geißler aus Oerlenbach. Der Gruppe gehören sind insgesamt 17 Personen an, dabei sind gleich mehrere Generationen vertreten, von der Grundschule bis zum Rentenalter. Die Band spielt hauptsächlich zu Familiengottesdiensten, aber auch an Taufen und Hochzeiten sowie zur Erstkommunion.

Am vergangenen Sonntag hielt Birgit Albert in Eltingshausen einen Familiengottesdienst zum Thema "Du bist ein Segen". Und im Rahmen dieses Gottesdienstes bedankte sich die Gottesdienstbeauftragte im Namen der Pfarreiengemeinde St. Martin bei der FaGo-Band für ihr 35-jähriges Bestehen. Birgit Albert hält seit 13 Jahren Familiengottesdienste und Klara Geißler war immer zur Stelle, wenn sie die Band brauchte. "Sie haben mir noch nie einen Wunsch (was die Auswahl der Lieder oder die Termine betrifft) ausgeschlagen. Ich finde, diese Band bereichert unsere Gottesdienste enorm", sagt die Gottesdienstbeauftragte weiter. In diesem Gottesdienst hat sie Klara Geisler daher einen Blumenstrauß überreicht und die Kinder, die den Gottesdienst besuchten, durften allen Bandmitgliedern eine Rose überreichen. red