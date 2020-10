Kürzlich war der Schäferhundeverein in Bad Staffelstein Ausrichter der diesjährigen Landesgruppen-Fährtenhundeprüfung für Bayern Nord.

In der Sparte IFH1 waren 15 und in der Stufe IFH2 sechs Schäferhunde am Start. Alle Schäferhunde haben sich bereits im Vorfeld qualifiziert, nachdem diese Prüfung entscheidend für die weitere Teilnahme an der Bayrischen bzw. Bundesmeisterschaft war.

Abgeerntete Äcker

Die Prüfung selbst fand auf den umliegenden abgeernteten Äckern statt - wo jeweils eine Fremdspur mit ausgelegten kleinen Gegenständen und spitzen Winkeln und Schenkeln vorhanden waren. Der Hund hatte dann die Aufgabe, nach drei Stunden Liegedauer alle Gegenstände zu verweisen und die Fährte bis zum Schluss intensiv auszuarbeiten. Dies erfordert nicht nur für den Hundeführer volle Konzentration, sondern auch für den Hund viel Kondition und eine gute Spürnase für die er ja bereits bekannt ist.

Als Leistungsrichter der LG fungierten Horst Kaim und Heinz Balonier. Anschließend ging es zurück zum Vereinsgelände, wo die Siegerehrung durchgeführt wurde.

Hier wurden die sechs Besten der Stufe IFH 1 ermittelt, die weiter bei der Bayrischen Meisterschaft starten werden. Dies sind: Harald Herold aus Ebersdorf mit seiner "Schila vom Pedell" (99 Punkte).

Zweiter wurde Ralph Schmidt aus Neustadt mit "Fenja von der Mamutsschlucht" (97 Punkte).

Dritter wurde Willi Müller aus Schnelldorf mit "Diewa zur Medbacher Mühle" (96 Punkte).

Vierter wurde Robert Imhof, Obernau mit "Nemo von der Schiffslache" (95 Punkte).

Fünfte wurde Claudia Kern, Markt Uehlfeld, mit "Ale-ut zum Irrhain" (93 Punkten)

Sechster wurde Willi Müller mit "Judy vom Forstamtsgarten" mit 91 Punkten.

"Königsdisziplin"

In der Stufe "Königsdisziplin" IFH2 haben sich zwei Hundeführer für die Bundesfährtenhunde-Meisterschaft qualifiziert: Erster ist Günther Preiß, Bad Rodach, mit "Ares von den Franken" (98 Punkte).

Zweite wurde Claudia Kern, Markt Uehlfeld, mit "Ale-ut zum Irrhain" mit 95 Punkten.

Der Erste Vorsitzende der Landesgruppe Bayern Nord, Marco Ossmann, sowie der Erste Vorsitzende der Ortsgruppe Bad Staffelstein, Rudi Waid, bedankten sich bei allen, die zum Gelingen der Prüfung beigetragen haben.

Besonders bei den Teilnehmern, aber auch bei den Landwirten, die das Gelände für diese Prüfung zur Verfügung stellten. red