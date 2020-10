Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml treibt den Aufbau der regionalen Fachstellen für Demenz und Pflege weiter voran. Die Ministerin betonte anlässlich der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen den Landkreisen Bamberg, Hof und Forchheim am heutigen Montag in Bamberg: "Die Fachstellen werden die Versorgungsstrukturen und Hilfsangebote für Pflegebedürftige und deren Angehörige voranbringen. Zudem sind sie Anlaufstellen für unterschiedliche Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, wie zum Beispiel Pflegestützpunkte, Fachstellen für pflegende Angehörige sowie Angebote zur Unterstützung im Alltag. Mein Ziel ist es, Pflegebedürftigen sowie Menschen mit Demenz bis zuletzt ein möglichst eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen."

143 000 Euro Unterstützung

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege fördert die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern und der Privaten Pflegepflichtversicherung mit jährlich rund 143 000 Euro Neben der Fachstelle in Oberfranken bestehen bereits in Niederbayern, Unterfranken, Mittelfranken, Schwaben und der Oberpfalz regionale Fachstellen für Demenz und Pflege. red