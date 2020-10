Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml treibt den Aufbau der regionalen Fachstellen für Demenz und Pflege weiter voran, wie das Landratsamt Forchheim mitteilt. Die Ministerin betonte anlässlich der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen den Landkreisen Bamberg, Hof und Forchheim jüngst in Bamberg: "Die Fachstellen werden die Versorgungsstrukturen und Hilfsangebote für Pflegebedürftige und deren Angehörige voranbringen. Zudem sind sie Anlaufstellen für unterschiedliche Beratungs- und Unterstützungsstrukturen wie zum Beispiel Pflegestützpunkte, Fachstellen für pflegende Angehörige sowie Angebote zur Unterstützung im Alltag. Mein Ziel ist es, Pflegebedürftigen sowie Menschen mit Demenz bis zuletzt ein möglichst eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen."

Herausforderung für Gesellschaft

Mit ihrer Unterschrift bestärken die beteiligten Landkreise ihr Vorhaben, bereits bestehende unterschiedliche Angebote für Menschen mit Demenz zu koordinieren, zu vernetzen und noch besser bekannt zu machen. Ziel des derzeitigen Kooperationsverbundes ist es, weitere oberfränkische Landkreise mit einzubeziehen, um den Regierungsbezirk besser abdecken zu können.

Huml unterstrich: "Die zunehmende Zahl von Menschen mit Demenz ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. In Bayern sind aktuell 240 000 Menschen von Demenz betroffen; davon werden rund drei Viertel zu Hause betreut und versorgt. In mehr als der Hälfte aller Fälle leben die häuslich Pflegenden mit den Betroffenen in einem gemeinsamen Haushalt. Deshalb sind wohnortnahe Versorgungsangebote immens wichtig."

Kontaktdaten

Kontakt kann über www.demenz-pflege-oberfranken.de/ sowie über Telefon 0951/85-512 oder per Mail an info@demenz-pflege-oberfranken.de aufgenommen werden. Die regionale Stelle für Oberfranken-West ist am Landratsamt Bamberg angesiedelt.

Das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege fördert die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern und der privaten Pflegepflichtversicherung mit jährlich rund 143 000 Euro. Weitere Informationen dazu sind auch über die Fachstelle für Demenz und Pflege Bayern erhältlich (www.demenz-pflege-bayern.de/). red