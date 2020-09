Die Heinrich-Faber-Musikschule kann noch interessierte Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene aufnehmen. Dabei besteht die Möglichkeit, an kostenlosen Schnupperstunden teilzunehmen. Interessierte kontaktieren die Schule und bekommen einen unverbindlichen, individuellen Termin. Bei Interesse können auch verschiedene Instrumente ausprobiert werden; Kontakt über Telefon 09571/73665, E-Mail info@musikschule-lichtenfels.de info oder unter 0157/77298111 (gerne auch WhatsApp). Die neun Musiklehrer bieten in freundlicher Atmosphäre einen fundierten Unterricht. Die Heinrich-Faber-Musikschule ist eine städtische Einrichtung, die in den schon fast 50 Jahren ihres Bestehens unzähligen musikbegeisterten Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen die magische Welt der Musik nähergebracht hat. Das Zusammenspiel kommt neben der Teilnahme an Wettbewerben nicht zu kurz: Es gibt ein Orchester, Spielkreise, Theoriestunden, sowie Erarbeitung von Musicals. Weitere Infos unter www.musikschule-lichtenfels.de. red