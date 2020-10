Dank des Entgegenkommens von Julian Schülein kann seine derzeit im Landratsamt Kronach laufende Ausstellung "Color Explosions" bis zum 23. Oktober verlängert werden. Der Eintritt ist frei, es gelten aber für die Galerie im 1. Obergeschoss die üblichen Hygieneregeln.

Julian Schülein wurde 1992 in Kronach geboren, ist in Reichenbach aufgewachsen und arbeitet heute als Servicekraft und Barkeeper in Forchheim. Der Newcomer präsentiert sich zum ersten Mal öffentlich in seinem Heimatlandkreis und schreibt über sich selbst: "Kreativ war ich schon immer. Bereits in der Realschule wählte ich als einziger Junge aus der Klasse Kunst statt Werken. Ich hatte auch Spaß beim Einrichten und Dekorieren meiner Wohnumgebung. Gemalt habe ich immer gerne. Wenn mir langweilig war oder wenn ich abschalten wollte, habe ich mich hingesetzt und einfach losgemalt. Vor eineinhalb Jahren sahen Freunde meine Arbeiten und waren völlig begeistert. Daraufhin begann ich, meine Bilder in einem größeren Umfeld zu zeigen und viele Leute fanden Gefallen daran - mehr als ich je gedacht hätte. Inzwischen habe ich schon einige Bilder verkauft. Ich male hauptsächlich auf Leinwand mit normalen Filzstiften, Eddings oder Acrylstiften. Manche Bilder habe ich komplett oder teilweise mit Pinseln gemalt." Viele der farbenfreudigen Bilder sind noch zu überaus moderaten Preisen erwerbbar. Dazu informiert das Kreiskulturreferat, das bekannt ist für seine Entdeckungslust an Newcomern aus der Region, gerne. Gerade in Corona-Zeiten sei die Unterstützung für Kulturschaffende von größter Bedeutung. red