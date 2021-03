Alle Eltern können das wohl bestätigen: Kinder sind neugierig. Insbesondere mit Naturphänomenen und deren experimentellen Untersuchungen kann man Kinder schon in jungen Jahren begeistern und vielleicht Interessen wecken, die ein Leben lang anhalten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass am Gymnasium Alexandrinum ziemlich genau vor einem Jahr die Idee aufkam, eine sogenannte Forscherklasse zu gründen. Impulsgeber war der erst kurz zuvor ins Amt berufene Schulleiter Stephan Feuerpfeil, Mathematik- und Physiklehrer.

Die Idee war, für interessierte und begeisterungsfähige Fünftklässler am Nachmittag Stunden zum Experimentieren und Forschen anzubieten. Schnell fand sich ein motiviertes Team aus Lehrkräften, die verschiedene Themen wie "Feuer und Flamme", "Was genau machen eigentlich die Bienen?", "Sterne mal anders" oder "Warum werden im Herbst die Blätter bunt?" zusammentrugen. Die enormen Anmeldezahlen für dieses Zusatzangebot bestätigen, dass die Idee auf fruchtbaren Boden gefallen ist.

Die Vorfreude der Kinder am ersten Schultag war groß, und schon nach der ersten Forscherstunde im Chemielabor des Alexandrinums waren die Kinder in ihrem Enthusiasmus kaum noch zu bremsen. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie wurden bereits bis zu den Weihnachtsferien verschiedenartigste Forschungsfelder mit den Kindern erschlossen. Auch während der Schulschließung im Lockdown gab es ein zusätzliches Online-Angebot für die ungeduldigen kleinen Forscher, das auch von fast allen Kindern angenommen wurde.

Alle hoffen nun, dass die Einschränkungen der letzten Wochen bald ein Ende haben und dass es dann für das Forscherteam am Alexandrinum voller Tatendrang in die nächste Runde gehen kann. Denn so vielfältig wie die Natur selbst sind auch die noch offenen Fragen. Ganz besonders freut sich das Forscherteam auf Neuanmeldungen neugieriger Forscher aus den vierten Klassen. red