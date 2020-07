Exotische Bäume für die Heimat

Südlicher Zürgelbaum, Asiatischer Zürgelbaum, Schnurbaum, Zerr-Eiche - alles Bäume, die vom Ursprung her die hiesigen Breitengrade nicht ihre Heimat nennen können. Der Klimawandel fordert aber ein Nachdenken darüber, Bäume, die eher in südlichen Gefilden zu Hause sind, im Coburger Land heimisch zu machen. Der Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege, Thomas Neder, hatte hierzu eine zündende Idee. "Warum nicht so genannte Klimabäume pflanzen?", fragte er sich und setzte die Überlegung in die Tat um.

An der Ortsverbindungsstraße Unterlauter-Esbach entstand im Zuge des Projekts eine einseitige Allee dieser besonderen Bäume, die jüngst im kleinen Kreis ihrer Bestimmung übergeben wurde. In Zusammenarbeit der Gemeinden Dörfles-Esbach und Lautertal, den dortigen Obst- und Gartenbauvereinen, dem Kreisverband für Garten- und Landschaftspflege und dem Kreisbeirat "Das schönere Dorf - die schönere Stadt" wurden entlang der Ortsverbindungsstraße 25 "Klimabäume" gepflanzt, die im Coburger Land eher selten anzutreffen sind. Im Herbst sollen weitere zwölf Bäume hinzukommen.

Anforderungen an Bäume steigen

Neder betonte, dass der Klimawandel mit seinen heißen und trockenen Sommern auch vor Großgrün nicht Halt mache "Damit steigen die Anforderungen an zukünftige Baumarten", führte er vor Augen. Weiter unterstrich der Fachberater, dass Bäume in Zukunft noch lebenswichtiger für den Mensch und Tier werden würden, als bisher. "Bäume produzieren Sauerstoff, binden Kohlendioxid, spenden Schatten, sorgen für Kühlung, reinigen die Luft und sorgen für ein artenreiches und vielfältiges Wohnumfeld, in dem sich Mensch und Tier wohlfühlen", sagte er.

Neder erinnerte daran, dass die Obst- und Gartenbauvereine des Coburger Landes einen Beitrag zum Erhalt des ortsprägenden Grüns leisten wollen, indem sie sich an der Aktion "Klimabaum" beteiligen. "Bisher wurden im Zuge des Projekts schon 50 ,neue' Baumarten im gesamten Landkreis Coburg gepflanzt", ließ Neder wissen.

Bürgermeister Udo Döhler (Dörfles-Esbach) erinnerte daran, dass die Natur durch Infrastrukturprojekte in jüngster Zeit stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er sieht es daher als eine Pflicht der Kommunen an, Bäume nachzupflanzen.

Schwierige Standortsuche

Reiner Brückner, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands, verdeutlichte, dass es nicht einfach sei, einen geeigneten Standort für solche Bäume zu finden: "Oftmals liegen im Boden Leitungen, die Baumpflanzung nicht zulassen."

Christine Heider betonte, dass man das Projekt gern unterstützt. "Jeder Obst- und Gartenbauverein im Landkreis Coburg bekam einen Klimabaum gesponsert", erklärte die Vorsitzende des Kreisbeirats. Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Landrat Sebastian Straubel, erinnerte daran, dass die Idee "Klimabäume" zu pflanzen schon vor über zwei Jahren entstanden ist.

Drei der Bäume erinnern an drei äußerst verdiente Mitglieder des Kreisverbandes. Eine Silberlinde lässt den langjährigen Ersten und Ehrenvorsitzenden des Kreisverbandes Karl Zeitler nicht vergessen. "Der weiche und warme Charakter von Karl Zeitler korrespondiert mit dem weichen Holz der Linde", sagte Neder. Standhaft wie eine Eiche, war nach Worten des Fachberaters der langjährige Zweite und Ehrenvorsitzende Karl Lemser. Daher wurde ihm eine Zerr-Eiche gewidmet. Ein Aktivist in Sachen Vogelschutz war Gerold Schlosser. Eine Eberesche als exzellentes Vogelnährgehölz lässt dessen Wirken nicht verblassen.