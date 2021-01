Auch in diesem Jahr werden im Dekanat Kulmbach in der Passions- bzw. Fas-tenzeit ökumenische Alltagsexerzitien angeboten. Sie stehen unter dem Motto "Zwischenräume" und ermutigen zum Nachdenken über die eigene Beziehung zu Gott.

Zeit fürs tägliche Gebet

Die Teilnehmenden sind eingeladen, sich täglich Zeit für Gebet und Betrachtung zu nehmen und dadurch das Beste aus den Ausgangsbeschränkungen zu machen. Ob wöchentlich Gruppenabende stattfinden können oder die Teilnehmer sich online treffen, wird kurzfristig entschieden.

Ein Exerzitienbuch (6 Euro) wird in der Exerzitiengruppe gebraucht, eignet sich aber auch für den privaten häuslichen Gebrauch.

Folgende Gemeinden bieten Alltagsexerzitien an: Kreuzkirche (09221/76207); Mangersreuth (09221/7181); St. Hedwig (09221/7961); St. Petri (09221/4825); Weltrichstraße (09221/74162); Mainleus (09229/7067).

Anmeldung bis 1. Februar

Wer an einer Exerzitiengruppe teilnehmen möchte oder ein Buch braucht, meldet sich bitte bis 1. Februar im jeweiligen Pfarramt. Der regionale Eröffnungsgottesdienst findet am 19. Februar um 19 Uhr in der St.-Laurentiuskirche Thurnau statt. Anmeldung wird erbeten unter 09228/97770. red