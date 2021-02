Wie in den letzten beiden Jahren möchte Eva Maria Petrik wieder Exerzitien im Alltag für die Fastenzeit anbieten. Interessenten können sich im Pfarrbüro Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 699 82 80, melden. Ein Anmeldung ist bis spätestens 9. Februar nötig, damit die Exerzitienunterlagen bestellt werden können und noch rechtzeitig eintreffen.

Entsprechend den Hygienebedingungen treffen sich die Teilnehmer am Dienstag, 23. Februar, 19 Uhr, in der Herz-Jesu-Kirche zu einer kurzen Besprechung und Einführung in die Mappen, die dann mit nach Hause genommen werden können. Weitere Anmerkungen und Begleitinformationen gibt es hier ebenfalls, um den Exerzitienweg zu Hause zu erleichtern.Die Teilnehmer können sich jederzeit während der Exerzitien bei Fragen per Telefon oder E-Mail direkt bei Eva Maria Petrik melden. Nummer und Adresse gibt es beim ersten Treffen. Nach Ostern versammeln sich die Teilnehmer am 13. April zu einem kurzen Gottesdienst ebenfalls in Herz-Jesu.Wer am 23. Februar nicht in die Kirche kommen kann oder möchte, kann die Mappe nach vorheriger Absprache im Pfarrbüro abholen (bitte vorher dort anrufen und einen Termin vereinbaren). red