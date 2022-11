Im Rahmen der Studien- und Berufsorientierung veranstaltet das Franz-Miltenberger-Gymnasium mit Unterstützung des Schulvereins im zweijährigen Rhythmus die Berufsberatung durch Ehemalige.

Auch wenn manche der ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Franz-Miltenberger-Gymnasiums sicher froh waren, ihre Schulzeit hinter sich zu haben, kamen knapp 30 Ehemalige wieder an ihre "alte" Schule zurück, um die aktuelle Generation an Abiturienten bei ihrer Berufswahl zu unterstützen, heißt es in einer Pressemeldung der Schule.

Dabei nahmen die über ganz Deutschland und darüber hinaus verstreuten Ex-FMG-ler für die Teilnahme an der Veranstaltung mitunter weite Wege in Kauf, "sogar aus Zürich ist ein Ehemaliger extra angereist", freute sich Mitorganisator Peter Gottwalt.

Das in zahlreichen Berufsjahren erworbene Wissen nebst wertvollen Erfahrungen gaben die Ehemaligen an die Schülerinnen und Schüler der aktuellen 11. und 12. Jahrgangsstufe im Rahmen dieser besonderen Art der Berufsberatung gerne weiter. In zwei Gesprächsrunden gab es Einblicke ins Berufsleben aus erster Hand. Zum einen stellten die Ehemaligen ihren Beruf und den zugehörigen Alltag vor, zum anderen erhielten die Schülerinnen und Schüler Antworten auf alle möglichen Fragen zu den angebotenen Berufsfeldern. So fiel das Feedback auch entsprechend positiv aus, vor allem, weil ihnen oft unterschiedliche Wege zum und im Beruf aufgezeigt wurden.

Die Ehemaligen freuten sich wiederum über das rege Interesse von Seiten ihres Publikums und schwelgten beim anschließenden Weißwurstessen gemeinsam mit ehemaligen Lehrern und Weggefährten in schönen Erinnerungen an die längst vergangene Schulzeit. "Und außerdem merkt man als Lehrer bei dieser Veranstaltung einfach immer wieder, dass in unseren Klassen die Zukunft sitzt", sind sich die Organisatoren Ines Heil, David Fronczek und Peter Gottwalt einig. red