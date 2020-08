Ex-AOK-Chef verstorben

Der ehemalige Direktor der AOK-Bezirksdirektion Bamberg, Peter Weber, ist kurz nach seiner Versetzung in den Ruhestand unlängst nach kurzer Krankheit im Alter von 62 Jahren unerwartet verstorben. Der in Trunstadt ansässige und in Ebrach geborene Sozialversicherungsbedienstete beeindruckte durch seine verlässliche und seine hilfsbereite Art als Vorgesetzter bei seinen Kollegen und Kolleginnen. Er verfolgte stets eine klare Linie. Die Direktion der AOK-Bayern in München würdigte in ihrem Nachruf "den hohen Sachverstand des Verstorbenen, der sich mit voller Kraft und unermüdlich für die Belange und Interessen der Versicherten, der Arbeitgeber und der ihm anvertrauten Beschäftigten stets freundlich, ausgeglichen und hilfsbereit eingesetzt hat". Die Trauerfeier von Direktor Peter Weber fand bereits in engstem Kreise statt, bevor er im "Ruhe-Forst Maintal" beigesetzt wird. df