Die Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" lädt für Samstag, 26. September, zur Ewigen Anbetung in die Pfarrkirche Sankt Nikolaus in Sand ein. Beginn ist um 15 Uhr mit der Eröffnung und um 15.15 Uhr mit der ersten Anbetungsstunde. Um 16 Uhr gestalten die Frauengruppen aus Zeil eine "Musikalische Anbetung" und um 16.45 Uhr beleuchtet die KAB Sand das Thema "Miteinander in Kontakt bleiben". Um 17.30 Uhr findet eine "Stille Anbetung" statt; den Abschluss bildet die Anbetungsstunde der Kommunionkinder um 17.45 Uhr. Im Anschluss an das Hochamt um 18.30 Uhr startet bei gutem Wetter eine Lichterprozession. Der Weg verläuft wie folgt: Pfarrkirche, Maingasse, Nikolausgasse, Pfarrgasse. Der Abschluss ist auf dem Sander Kirchplatz vor der Marienstatue. Die Abstandsregelungen sind laut Pfarramt auch bei der Prozession einzuhalten. red