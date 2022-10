Im Alter von 83 Jahren ist am Sonntag Studiendirektor a. D. Ewald Wallrab, langjähriger Religionslehrer am Gymnasium in Erlenbach am Main, gestorben, teilt der Pressedienst des Ordinariats Würzburg mit. Ewald Wallrab wurde 1939 in Bad Brückenau geboren. Bischof Josef Stangl weihte ihn am 25. Juli 1964 in der Seminarkirche Sankt Michael in Würzburg zum Priester. Seine Kaplanszeit verbrachte Wallrab in Rimpar und Eltmann, ehe er 1968 Präfekt am Internat Kilianeum in Miltenberg wurde. 1971 wurde er Religionslehrer am Gymnasium in Erlenbach am Main. Gleichzeitig half er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahr 2001 in Elsenfeld in der Seelsorge mit und war bei Pfarrerwechsel als Pfarradministrator aktiv. 1973 folgte die Beförderung zum Studienrat und später zum Oberstudienrat, 1999 wurde Wallrab Studiendirektor. Seinen Ruhestand verbrachte der Priester in Bad Brückenau. Von 2005 bis 2011 hatte er einen Seelsorgeauftrag für Bad Brückenau mit Filiale Römershag.

Das Requiem für den Verstorbenen wird am Samstag, 12. November, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus in Bad Brückenau gefeiert, Beisetzung ist danach auf dem alten Friedhof. pow