Seinen 85. Geburtstag feierte Ewald Täubl aus Aufseß. Der Jubilar ist in Welchau im Kreis Karlsbad geboren und 1946 zwangsumgesiedelt worden nach Deutschland. Ewald Täubl, sein sechs Jahre alter Bruder und seine Mutter kamen in Forchheim an, dem folgte ein Aufenthalt im Barackenlager in Hagenau. 1949 begann er eine Lehre in einer Bäckerei in Forchheim und arbeitete als Bäcker. Täubl hatte großes Interesse an Technik und Energiegewinnung, vorwiegend aus Kohlekraftwerken. Diverse Weiterbildungen, zuletzt die Kraftwerksschule in Essen folgten. 1965 trat er in die im Bau befindliche Großkraftwerk Franken AG in Frauenaurach ein und war ab 1972 bis zum Rentenbeginn 1995 als Blockführer/Schichtmeister tätig. Ewald Täubl ist seit 1962 mit seiner Renate verheiratet. 1994 kauften sie sich ein kleines Haus in Aufseß und zogen mit Hund, Katze und Enkelkind dort ein. Aus der Ehe gingen ein Sohn, ein Enkel und drei Urenkel hervor. red