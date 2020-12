oliver schmidt Drei Kirchengemeinden, eine gute Idee: Als im Frühjahr der erste Corona-Lockdown auch alle Gottesdienste unmöglich machte, produzierten die evangelischen Gemeinden St. Georg sowie Haarbrücken und Wildenheid mehrere Online-Gottesdienste. "Uns war es wichtig, Kontakt zu den Menschen zu halten", erinnert sich Pfarrerin Dorothea Zwölfer. Dass dies gelungen sei, würden die vielen Reaktionen zeigen. "Auch viele ehemalige Neustadter haben sich die Gottesdienste angeschaut", erzählt Dorothea Zwölfer, "wir haben sogar aus Bremen eine Rückmeldung bekommen!"

Aber: So spontan die Aktion war, so kostspielig war sie auch. Dorothea Zwölfer spricht bei den Finanzen gar von einem "Damoklesschwert", das über den drei Kirchengemeinden geschwebt habe. Aber jetzt dürfen alle drei zum Glück kräftig durchatmen: Die evangelische Bürgerstiftung "leben + weitergeben" hilft aus der Klemme, indem sie einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro gibt. Der Zuschuss erfolgte jetzt im Zuge der jährlichen Ertragsausschüttung der Stiftung.

Nicht päpstlicher als der Papst

Die 2004 gegründete Bürgerstiftung hat sich die Förderung des evangelischen Lebens in allen seinen Facetten zum Ziel gesetzt - und zwar im gesamten Bereich der Gesamtkirchengemeinde Coburg, zu der im "Neustadter Kessel" auch Haarbrücken gehört. St. Georg wiederum gehört ebenso wie Wildenheid nicht dazu. "Aber der gute Zweck heiligt die Mittel", erklärte am Mittwoch Dekan Stefan Kirchberger, der auch dem Vorstand der Stiftung angehört. Unter Katholiken hätte man vielleicht auch sagen können: Bei der Prüfung des Hilferufs aus Neustadt wollte man nicht päpstlicher sein als der Papst...

Während sich Dorothea Zwölfer im Namen der drei Kirchengemeinden herzlich bedankte, lobte Stefan Kirchberger noch einmal das Projekt. Von den Online-Gottesdiensten sei eine "wichtige Botschaft" ausgegangen: "Wir fallen nicht aus - wir sind da!"