Pfarrer Eugen Daigeler ist Vorsitzender des Klerusvereins Würzburg, wie der Pressedienst des Ordinariates Würzburg mitteilt. Pfarrer Daigeler (Stadtlauringen) wirkte von 2007 bis 2010 als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Knetzgau. Er besuchte auch später zu Vorträgen die Gemeinde und berichtete als Liturgiewissenschaftler so manches. Inzwischen ist er neuer Vorsitzender des Klerusvereins der Diözese Würzburg. Zu der Diözese gehören die meisten Pfarrgemeinschaften im mehrheitlich katholischen Landkreis Haßberge.

Bei der Jahresversammlung des Vereins in Würzburg wurde Eugen Daigeler nun zum Nachfolger von Domvikar Burkard Rosenzweig gewählt, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten war. Rosenzweig, der den Klerusverein seit 2011 leitete, hatte sich eine Verjüngung der Führung gewünscht, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Pfarrer Klaus König (Gaukönigshofen) gewählt, Kassierer wurde Pfarrer Kurt Wolf (Untersteinbach im Landkreis Haßberge), Schriftführer Pfarrer Richard Englert (Gemünden), stellvertretender Schriftführer Pfarrer Tobias Fuchs (Randersacker) und Beisitzer Pfarrer Kai Söder (Hesselbach).

Als Aufgaben für die Zukunft stehen unter anderem die transparente Gestaltung der Priesterbesoldung, die Förderung des Zusammenhalts innerhalb des Klerus aus Priestern und Diakonen sowie die Sorge um die Mitbrüder im Alter an.

Der Klerusverband ist laut dem Internetlexikon Wikipedia die Standesvertretung der katholischen Geistlichen in Bayern und der Pfalz. Der 1919 gegründete Verband hat seinen Sitz in München. Die übrigen deutschen römisch-katholischen Kleriker sind in der PAX-Priestervereinigung organisiert.

Der Klerusverband ist ein eingetragener Verein. Er ist ein Zusammenschluss der Diözesanklerikervereine der Diözesen Augsburg, Bamberg, Eichstätt, München und Freising, Passau, Regensburg, Speyer und Würzburg. Seine Ziele sind die Erteilung von Auskunft und Rat in Fragen des beruflichen und des privaten Lebens der Kleriker, die Gewährung von Rechtsschutz, ideelle und materielle Unterstützung, der Schutz der Standesehre und der Abschluss von Tarifverträgen. red