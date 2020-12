Das erste Exemplar des neuen Novenen-Büchleins "Gelebte Treue" hat Pfarrer Eugen Daigeler am Mittwoch, 9. Dezember, dem Gedenktag des seligen Liborius Wagner, an Weihbischof Ulrich Boom übergeben. Darauf weist das Bistum Würzburg hin.

"Die Verehrung des Seligen ist für mich ein echtes Anliegen geworden", erklärte Daigeler. An diesem Tag im Jahr 1631 erlitt Wagner, der damals Pfarrer von Altenmünster und Sulzdorf war, in Schonungen das Martyrium. "Ich gebe zu, dass ich diesen Seligen aus unserem Diözesankalender nur dem Namen nach kannte, bevor ich Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft ‚Liborius Wagner Markt Stadtlauringen‘ und damit sein Nachfolger wurde", sagte Eugen Daige-ler, der von 2007 bis 2010 als Kaplan in Knetzgau tätig war.

Über eine längere Zeit sei die Idee gewachsen, eine Kurzbiographie Wagners zu veröffentlichen mit einer aktuellen Gebetshilfe. Die vorhandene Novene, verfasst von Domdekan em. Prälat Günter Putz, stammt aus den 1980er Jahren. Durch das Zusammenstellen der Themen für den 2020 eröffneten Liborius-Wagner-Besinnungspfad in Altenmünster ist Daigeler auf die Impulse für das Novenengebet gekommen. So entstand das Büchlein, das auch eine Lebensbeschreibung des Märtyrerpriesters enthält. Es ist beim Echter-Verlag sowie im Buchhandel erhältlich. pow