In der Bad Rodacher Alloheim-Seniorenresidenz "Löwenquell" wurde kürzlich eine digitale Spiele- und Beschäftigungsplattform eingeführt. Einrichtungsleiter Matthias Bögel und die Leiterin der sozialen Betreuung, Sylvia Höhn, erläuterten das Konzept der sogenannten "Tovertafel", das besonders auf Menschen mit dementiellen Erkrankungen ausgerichtet ist. Über einen Projektor können unterschiedliche Spiele oder Konzentrationsübungen auf einen Tisch projiziert werden, um die Teilnehmer sehr vielseitig und unterschiedlich zu motivieren. Sylvia Höhn erklärte, dass es eine Vielzahl von Abwandlungen der Angebote gebe. So könne man entweder rein mit digitalen Projektionen arbeiten oder aber reale Dinge wie zum Beispiel Blätter oder Seifenblasen integrieren. Die Spiele könnten beliebig erweitert werden. Matthias Bögel betonte, dass zukünftig auch Kooperationen mit ambulanten Pflegeanbietern geplant seien. Da vielfach Beschäftigungsangebote auch coronabedingt fehlten, könne man mit der "Tovertafel" vieles optimieren und fehlende Möglichkeiten kompensieren. Die langjährige Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und vor allem mit dem Mehrgenerationenhaus Awo-Treff Bad Rodach solle auch in diesem Punkt zum Wohle aller Senioren der Region weiter ausgebaut werden. red