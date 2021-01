Der Bayerische Bauernverband (BBV), Geschäftsstelle Coburg, informiert Waldbesitzer daürber, dass sie eine einmalige Prämie von 100 Euro pro Hektar Waldfläche beantragen können. Eine entsprechende Richtlinie sei von der Bundesregierung fertiggestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Waldprämie wurde als Teil des Corona-Konjunkturpaketes "Wald & Holz" ins Leben gerufen. Die Fördersumme für die Waldhektarprämie beträgt 500 Millionen Euro.

Seit November kann die Waldhektarprämie beantragt werden. Voraussetzung für den Erhalt ist jedoch, dass die Wälder nach PEFC oder FSC zertifiziert sind. Die meisten Waldbesitzer sind über die Waldbauernvereinigungen (WBV) PEFC-zertifiziert. Sie erhalten von dort in den nächsten Tagen eine entsprechende Bescheinigung und können damit ihre Waldprämie beantragen. Falls noch keine Zertifizierung erfolgt ist, muss dies bis spätestens 30. Oktober 2021 geschehen sein. Die Mindestantragsfläche beträgt einen Hektar. Die Landwirtschaftliche Sozialversicherung (SVLFG) übermittelt die bei ihr angemeldeten Flächen als Grundlage für die Auszahlung der Waldprämie. Waldbesitzer sollten deshalb ihren Berufsgenossenschaftsbescheid prüfen, ob die dort vermerkten Daten ihrer Waldfläche auch stimmen.

Für die Beantragung muss ein Onlineantrag beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gestellt werden (www.bundeswaldpraemie.de). Dann erhält man eine Eingangsbestätigung per E-Mail mit einer Antragsnummer und ein Rücksendeformular. Innerhalb 14 Tagen nach Onlineantragstellung müssen die geforderten Kopien von SVLFG-Bescheid, Zertifikat, PEFC-Rechnung und Mitgliedsbescheinigung per Post an die angegebene Adresse geschickt werden. Sollten die 14 Tage nicht eingehalten werden, wird der Antrag abgelehnt. Die Auszahlung erfolgt bis spätestens Ende 2021 oder sobald alle Nachweise vorhanden sind.

Wer Hilfe bei der Antragsstellung benötigt, kann sich an die BBV-Geschäftsstelle Coburg unter Telefon 09561/79569-0 wenden. red