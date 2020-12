Beim jüngsten Kälbermarkt in Bayreuth wurden 942 männliche und 62 weibliche Nutzkälber sowie 14 männliche Zuchtkälber aufgetrieben und verkauft. Bei einem Durchschnittsgewicht von 87 Kilogramm (kg) der männlichen und 77 kg der weiblichen Nutzkälber sowie 96 kg der männlichen und 98 kg der weiblichen Zuchtkälber wurden pro Kilogramm 4,59 Euro für männliche und 2,48 Euro für weibliche Nutzkälber sowie 7,78 Euro für männliche und 2,92 Euro für weibliche Zuchtkälber plus Mehrwertsteuer bezahlt. Die nächsten Kälbermärkte männlich und weiblich zur Weitermast finden am Donnerstag, 17., und Mittwoch, 30. Dezember, der nächste Zuchtkälbermarkt weiblich am 22. Januar 2021 in der Tierzuchthalle in der Adolf-Wächter-Straße 9 statt. Bei der Nutzkälberversteigerung des Rinderzuchtverbandes Oberfranken am 17. Dezember ab 12.30 Uhr gelangen circa 800 männliche und 50 weibliche Kälber der Rasse Fleckvieh im Gewichtsbereich von ungefähr 60 bis 120 Kilogramm zum Auftrieb. Die Tiere stammen aus BHV1-freien Betrieben und werden beim Auftrieb gesundheitlich kontrolliert. Sämtliche Kälber sind transportversichert. Für Käufer und Abnehmer größerer Tierzahlen (ab zehn Kälber) werden Transporthilfen gewährt. Als besonderen Kundenservice nimmt der Rinderzuchtverband Oberfranken Kaufaufträge entgegen. red