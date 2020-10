Kennedy tot, Soraya verstoßen, Deutschland wiedervereint. Wer in alten Zeitungsbänden blättert, bekommt mit den Schlagzeilen einen Abriss dessen geliefert, was die Welt vor 30, 40 oder 50 Jahre bewegte. Wer dabei auch einen Blick auf die Anzeigenseiten wirft, kann sich leicht ein Bild machen, wie die Menschen seinerzeit gelebt haben. Anders als wir heutzutage - aber doch auch ähnlich, irgendwie.

Zeitungsanzeigen: Da dreht sich ganz viel ums Essen. Das war auch im Jahr 1911 nicht anders. Die Bayerische Rundschau erschien seinerzeit im neunten Jahrgang, als der Kaufmann Adolf Scheder aus der Sutte 3 "hochfeine goldgelbe Harzer Käse" anpries. "Von frischer Sendung" versteht sich. Sechs Stück sollten 15 Pfennige kosten. Sie waren damit deutlich günstiger als der "feinste Alpen-Limburger", der für 53 Pfennige das Pfund verkauft wurde.

Das Wein- und Delikatessengeschäft Karl Wunder, bis in die Neuzeit hinein eine der ersten Adressen, wenn es um exquisite Gaumenfreuden ging, pries wenige Jahre später, mitten im Ersten Weltkrieg, Bücklinge, Heringe, Schellfische und sogar Steinbutt an.

Nicht nur Lebensmittel kaufte unsere Vorfahren ein. Auch für das Licht - heute per Schalterdruck überall verfügbar - musste man sorgen. Und so erstand man bei A. Torau in Bayreuth vollständige Lampen für 2 Mark 20 oder Einsätze für Petroleumlampen für 1 Mark 20, und man konnte dort aus der "größten Auswahl in Tisch-, Hänge-, Küchen-, Stall-Lampen" wählen. Und weil man gute Kunden gerne halten wollte, gab es bei jedem Einkauf "Carbid für den ganzen Winter" obendrein.

Auch in schweren Zeiten legte man in Kulmbach offensichtlich Wert auf gutes Aussehen. So zeigte das Putzgeschäft Jette Scheder in der Oberen Stadt "ergebenst" den Eingang sämtlicher Winterneuheiten an, ergänzt um den Hinweis, dass man stets eine "grosse Auswahl in Trauerhüten" führe. Das Schuhwaren-Lager Hans Türk empfahl sich mit einem großen Angebot an Frühjahrs- und Sommer-Neuheiten und hob dabei besonders die reiche Auswahl an Konfirmandenstiefeln für Knaben und Mädchen sowie Pathenschuhen in verschiedenen Farben hervor.

Ganz offensiv warb im Jahr 1908 die Firma D. Winterstein Nachfolger (Inhaber Franz Weiss) am Kulmbacher Marktplatz um Kunden. In einer ganzseitigen, vermutlich seinerzeit schon kostspieligen, bebilderten Annonce wurden "Sämtliche Neuheiten vom elegantesten bis zum einfachsten Genre" angepriesen. Besondere Erwähnung fand die neue "Backfisch-Konfektion".

Natürlich dienten die Anzeigenseiten der Bayerischen Rundschau auch als Schaufenster des Stellenmarktes. Während der Aussteuer- und Wäscheversand H. W. Budde aus Bielefeld sogar in Kulmbach "eine intelligente Dame mit guten Beziehungen zur offenen oder diskreten Vertretung" anwarb, suchte das städtische Arbeitsamt Kulmbach "1 Flaschner, 1 Gärtner, 2 Büttnerlehrlinge, 1 Bäckerlehrling, 3 Gärtnerlehrlinge, 1 Schreinerlehrling, 1 Dienstmädchen" . Währenddessen mühten sich etliche Menschen, darunter Handwerker, Taglöhner und Kutscher oder Pferdeknechte, ebenfalls mit Hilfe des Arbeitsamtes eine neue Stellung.

Freilich ging es auf den Anzeigenseiten nicht nur um die Arbeit. Sogar in den Kriegsjahren fanden sich hier Hinweise auf Vergnügungen. 1911 etwa lud "Das Kommando Ritter vom Gral" zum Faschingsvergnügen in den Saalbau Wittelsbach ein, der damals Schauplatz unzähliger Festlichkeiten war. Wenige Jahre später, wieder in Kriegszeiten, gab sich das Kulmbacher Central Theater vaterlandstreu und kündigte unter dem Titel "In der feindl. Front" den Kunden "hochinteressante Aufnahmen" an.

Der Leser merkt: So viel hat sich auch in mehr als 100 Jahren nicht geändert. Manches aber doch. So wäre eine Anzeige wie die des Kaufmanns Julius Wagner aus Bayreuth, der im ersten Kriegsjahr "Für unsere Krieger" Feldpostfläschchen in Glas und Blech, Butterbüchsen, Feldkocher, Taschen-Öfchen und Militärtaschenlampen zum Anhängen anpries, heute wohl nicht mehr denkbar. Zum Glück.