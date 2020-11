Bad Bocklet vor 15 Stunden

Vollsperrung

Es wird asphaltiert

Die Deckschicht auf einigen Straßenabschnitten in Bad Bocklet, Aschach, Großenbrach, Hohn, Steinach und Roth wird in der kommenden Woche erneuert. An folgenden sieben Straßenabschnitten im Markt Bad B...