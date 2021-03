Mehr Beleuchtung soll für mehr Ruhe sorgen. Im November 2017 wurde eine Sperrzeitverordnung für den Steinweg abgelehnt und dafür der Entsorgungs- und Baubetrieb bereits mit einer besseren Straßenbeleuchtung beauftragt. Hintergrund waren Körperverletzungen und Sachbeschädigungen in Coburgs Kneipenstraße. Die Polizei ist dort in den Sommermonaten besonders an Wochenenden unterwegs. Seit November 2018 erhellen LED-Lampen den Steinweg. Lichtfarbe und Helligkeit können verändert und erhöht werden. Nach Ansicht der Polizei und des Ordnungsamtes ist jedoch noch mehr Licht für die Sicherheit notwendig. Stadtplanung und die Denkmalschützer sperren sich aber gegen eine Beleuchtung des Steinweges ausschließlich nach Sicherheitsaspekten.

Unter der Überschrift "Mehr Licht - aber richtig" wird es zusätzliche Laternen im Steinweg geben. Thomas Hollubarsch vom Stuttgarter Lichtplanungsbüro Belzner Holmes erklärte am Mittwoch bei der Sitzung des Senates für Stadt- und Verkehrsplanung sowie Bauwesen, für eine gleichmäßige Beleuchtung des Steinweges seien weitere 26 Leuchten nötig. Insgesamt sollen dann 52 Laternen zwischen Spitaltor und dem Ende des Steinweges platziert sein. Erreicht würde eine gleichmäßigere Ausleuchtung und damit eine "bessere Gesichtserkennung und Farbwiedergabe". Durchgängig sollen rechts und links vor den Häusern Leuchten platziert werden.

An den Dachtraufen der Häuser können weitere Lampen angebracht werden. Hollubarsch bezeichnete diese als "Einsatzbeleuchtung". Die zusätzlichen Lampen würden mit einer kalten weißen Lichtfarbe Aufmerksamkeit erregen und könnten auch ohne Anlass rein vorsorglich zugeschaltet werden.

Eine ähnliche Art der Straßenbeleuchtung gibt es bereits in der Ketschengasse. Vor dem Ketschentor sind Lampen an den Häusern auf der linken Seite auf diese Weise montiert, weil es auf dieser Straßenseite nicht genug Platz gibt, um Laternen mit Masten aufzustellen.

Der Senat befürwortete sowohl den Lichtmasterplan für die Stadt als auch eine bessere Beleuchtung des Steinwegs und der Nebengassen mit dem Unteren Bürglaß. Katrin Hartmann-Schmidt vom Stadtplanungsamt: "Die nächtliche Wahrnehmung der Stadt wird so erhöht." Gleichzeitig, so Lichtplaner Thomas Hollubarsch, würden das Sicherheitsgefühl und die Orientierung verbessert.

Wie viel Licht für die Stadtautobahn?

Das staatliche Bauamt wird in den nächsten zwei Jahren die Fahrbahn der Stadtautobahn erneuern. Die Leitplanke auf dem schmalen Mittelstreifen ist nach den gültigen Vorschriften nicht mehr ausreichend und muss verstärkt werden. Bereits vor fünf Jahren passierte dies im nördlichen Teil der Stadtautobahn. Laternen auf dem Mittelstreifen sind dann nicht mehr zulässig, darüber hinaus gibt es keine Notwendigkeit, die Straße zu beleuchten, so die Behörde. Aber der Gehweg muss auf einer Länge von 1500 Metern Laternen erhalten. Das ist Sache der Stadt, die dafür 715 000 Euro in ihren Haushalt eingestellt hat. Strittig blieb am Mittwochvormittag bei der Sitzung des Senats für Stadt- und Verkehrsplanung sowie Bauwesen jedoch die Art und Weise. Deshalb vertagte der Senat das Thema, um einen Verkehrsplaner zu Rate zu ziehen.

Der Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (CEB) und die SÜC wollten mit acht Meter hohen Laternenmasten den Gehweg, die Fahrbahn in Richtung Süden und damit die Ein- und Ausfahrten des Rummenthals und des Judenbergs ausleuchten, aus Sicherheitsgründen. Hingegen plädierte die Stadtplanung "aus ökologischen und städtebaulichen Aspekten" für die Beleuchtung ausschließlich des Weges. SPD-Stadträtin Petra Schneider würdigte zwar die umfangreichen Ausführungen des Lichtplaners, sah jedoch die Einschätzung eines Verkehrsplaners als zwingend nötig an. Damit fand sie Gehör bei Christian Müller (CSB), Dr. Birgit Weber (CSU/JC) und Peter Kammerscheid (Pro Coburg) sowie eine Mehrheit von vier gegen drei Stimmen für ihren Vertagungsantrag.