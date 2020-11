Die Tourist-Information ist ab 1. Dezember wieder geöffnet. Die Serviceeinrichtung in der Herrngasse 4, die coronabedingt bis Ende November 2020 geschlossen ist, wird ab nächsten Dienstag wieder geöffnet sein. Die Mitarbeiter haben die Räumlichkeiten stimmungsvoll dekoriert und freuen sich schon auf Besucher. Neben Informationen zu Museen und Ausstellungen und dem Ticketverkauf sind zahlreiche Geschenkartikel in der Tourist-Information erhältlich: Coburger Teelichter, der Highlight-Kalender, Coburg-Gutscheine und vieles mehr. Öffnungszeiten im Dezember sind von Montag bis Freitag durchgängig von 9 bis 17 Uhr. An den Dezembersamstagen sind die Mitarbeiter von 10 bis 14 Uhr gerne für Besucher da sowie an Heiligabend und Silvester jeweils von 9 bis 12 Uhr. Kontakt: Coburg Marketing, Herrngasse 4, 96450 Coburg, Telefon 09561/89-8000, E-Mail: marketing@coburg.de, Internet: www.coburgmarketing.de. red