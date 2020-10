Mit einer Kranbergung endete die Fahrt eines Sattelzuges am Donnerstagvormittag. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Coburg berichtet, wollte gegen 11.15 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Sattelzug aus Creidlitz kommend auf die B 4 in Richtung Bamberg auffahren. Nach dem Abbiegen auf den Auffahrast beschleunigte der Fahrer seine Zugmaschine und hörte kurz darauf einen lauten Schlag. Er hielt sofort an und stellte fest, dass er gerade seinen Containerauflieger verloren hatte. Dieser war von der Sattelplatte gerutscht und auf der Asphaltdecke eingeschlagen. Hier schrammte der Aufliegerrahmen fast zwei Meter über die Fahrbahn und kam dann zum Stillstand. Andere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht in das Unfallgeschehen verwickelt.

Beamte der Verkehrspolizei Coburg führten die Unfallaufnahme durch. Hierbei stellte sich heraus, dass der Thüringer Lkw-Fahrer die Zugmaschine kurz vorher als Werkstattersatzwagen in Creidlitz übernommen hatte. Hier hatte er seinen Auflieger umsatteln müssen und war dann in Richtung Bamberg losgefahren. Da eine durch die Polizei angeordnete Überprüfung der Sattelkupplung keine Hinweise auf eine technische Fehlfunktion ergab, muss davon ausgegangen werden, dass dem Fahrer beim Aufsatteln des Aufliegers ein Fehler unterlaufen war.

Im Zuge des Unfalls wurden die Verbindungskabel zwischen Zugmaschine und Auflieger abgerissen, zudem wurde der Aufliegerrahmen durch das Aufschlagen auf die Fahrbahn verbogen. Die Deckschicht der Teerdecke wurde auf fast zwei Metern Länge zentimeterdick abgetragen. Der Gesamtschaden summiert sich auf rund 10 000 Euro. Eine Spezialfirma aus Coburg hob den Auflieger mit einem Bergekran an, anschließend konnte dieser an einer neuen Zugmaschine abtransportiert werden. Die Asphaltdecke muss auf rund fünf Quadratmetern erneuert werden. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein. Im Zuge der Unfallaufnahme war die blockierte Auffahrt auf die Bundesstraße 4 für rund zwei Stunden gesperrt. red