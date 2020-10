Bei der Volkshochschule Thurnau-Kasendorf-Wonsees sind für folgende Kurse noch Plätze frei: Einführung in Instagram: Dienstag, 10. November, 18 bis 20 Uhr. Veranstaltungsort: Ehemaliges Rathaus Thurnau. Nachhaltig(er) leben - zero waste und plastikfrei: Freitag, 30. Oktober, 18 bis 20.30 Uhr. Veranstaltungsort: Ehemaliges Rathaus, Thurnau. Kochkurs "Vegetarisch & Vegan im Alltag": 1. Kurs: Freitag, 6. November, 19 bis 21.30 Uhr. Für den 2. Kurs am Freitag, 20. November, sind noch Anmeldungen auf der Warteliste möglich. Veranstaltungsort: Schulküche der Schule Thurnau. Macht der Worte - von einengenden Denk-/Sprachgewohnheiten zu achtsamer Kommunikation: Mittwoch, 25. November, 18 - 21 Uhr. Veranstaltungsort: Ehemaliges Rathaus, Thurnau.

Das gesamte Programmangebot sowie das Anmeldeformular ist unter www.thurnau.de - Volkshochschule zu finden. Anmeldungen neben online auch per Fax: 09228/95151, E-Mail: info@thurnau.de möglich. Infos auch telefonisch unter 09228/9510. red