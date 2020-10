Für nachfolgende Veranstaltungen der VHS ist die Anmeldung noch möglich:

Mittwoch, 7. Oktober: 10 Uhr Bilder für die Seele; 10 Uhr Extra Fit - beweglichkeitsorientiertes Ganzkörpertraining; 18.30 Notfälle im Haushalt.

Donnerstag, 8. Oktober: 18 Uhr Englisch für Anfänger; 18.15 Uhr Smartphone - ein Kurs für Einsteiger.

Freitag, 9. Oktober: 18 Uhr Excel Grundkurs; 18 Uhr "Zamgerührt" - klimafreundliche und müllvermeidende Rezeptideen.

Samstag, 10. Oktober: 14 Uhr Erlaubnis zur Selbstliebe - Warum Selbstliebe das Gegenteil von Egoismus ist; 14 Uhr Arabisch für den Alltag - Wochenendseminar.

Montag, 12. Oktober: 18 Uhr Word-Grundkurs.

Alle Informationen und das gesamte Programm unter www.vhs-kulmbach.de; Anmeldung mit dem Anmeldeformular auch per E-Mail (vhs@stadt-kulmbach.de), per Fax (09221/ 940349), per Post oder in der VHS direkt. Weitere Infos unter 09221/940269. red