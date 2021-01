Woss ich nuch souch wollt, ... ... eichndlich hoamme alla gedoacht, dess nouchn zehntn Januaa es Gröbbsda vebei iss, debei kummt denouch alles nuch schlimme. Inn "haddn Loggdaun" woah nuch wengstns a dreibaanede Schoufkuopf möjchlich. Dä Noachbe Hann hodd hall sein Gunga miegebroacht, dess iss zwoah a Nusse, oabe mije brenge na scho nuch hie. Etz hoammsa oabe ann "eisn-haddn Loggdaun" nookhengt, etz döäff bloußne nuch aas nein Haus khumm. Nojaa, wennsne woss hälfn dudd, no mougs scho sei. Oabe wennsa doudenouch doann nuch auf an "stoahl-hattn” schdeichen, dessda sälbe nümme nei dein Haus däffsd, no wään di Leud nümme miedmachn, glaab ich ...

Bein amägaanischn Drambl hodd me aa gedoacht, dess es Schlimmsda vebei iss - debei iss nuch amoll schlimme khumma unn ä hodd seina Leud zenn Schdürma nüben Ballamend gschickt. Zegoah auf Fatzebuck hoammsena gschbärrt, a Schand iss füe ann Brässidendn unn es ganza Land. Ich glaab ja, dä diggd seid seine Niedeloach nümme richdich. Hoffndlich khummds nije nuch schlimme, bevoore endgüldich ausn Weißn Haus nausflieng dudd ...

Unne Humml iss aa nausgfluong, nähmlich aus ijen Minnisdeerium, wall sa Scheiße gebaut hodd. Si hodd ja schon amoll ijen Rückdritt oogebuotn. Oabe es iss nuch schlimme khumma, etz hodd sa dä Söjde außn Vekeh gezuong unn auf a Schdülla gseddsd, wuu sa - hoffndlich - nex foaldsch mach khoo. Eurooba-Zuuschdändicha fües Bayenland - dou khoos doach bloußne nuch inn ann obefränggischn Marineminisderium nuch wenge ze dunn gejb ...

Vilsöäffde dofft di Bollizei gleich zwaamoll ze aane Wohnungsbaady nein "südlichn Landkreis" kumm. Öäschtamoll scho zefrüh, nouch di Vooschriffdn woahn zevill Leud besamm - ann hoammsa gleich miegenumma. Nouchmiddouch woah doann in di sälm Baady a 31-jährichs Weisbild midd übe 4 Brämill su besuffn, dessesa nei di Glienigg breng musdn. "Der Vulkan bebt und spuckt": Die ejsich (üble) Fraa hodd ümm sich khiem unn aa nuch nouch di arma Gsetzeshüüde gschbuckt.

Es wädd ja ümme schlimme, velleichd wääs besse gewejn, wenn di Kübbse schdatz ann neua Schullhaus a Endziehungsoanschdoalt gebaud hejtn ... - Fei nex fe unguut, bis nächstn Samsdich, eue Schosch!