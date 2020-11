Woss ich nuch souch wollt, ... ... di Corroona hodd uns fessd in Griff unn kaans wass, oabbs nije nuch digge kümmt als wies scho iss. Unn drotzdejm senn 200 Leud dichd nejbrananne, ball alla ohna Goschnsouck üüben Hildburchhausne Markploutz gezuong, si wolldn eimpfoach "degejche" sei - unn woahn doach scho voohää in oam schlimmstn bedroffna Kraas in ganz Deudschland.

In Schijen (Tschirn) hoamm wälla dehamm Geboddsdouch gfeied unn wall woahscheins hindefoddsicha Noachbenn ihna aans auswisch wolldn, iss di Bollizei khumma unn ball denouch beschdimmt aa di 150-Eu-Bescheide. Aa wenn di Vewandschaffd aus fümbf Haushalde kumma iss, drei märra wie zuugeloun; aweng uugerächd khummds ann scho voo, wemme denggd, dess di Dhüüringe Uubeläähboarn goah nex weide bassijet iss. Es woahn ja ze vill zenn Oozeing ...

Es khoo ümme nuch digge khumm. In Roudich hoammsa ann 23-jährichn Audofoahra ookhaldn, dä wuu eichndlich vezza Douch in amdlich oangeordnede Quarrandääne sei müssd. Dänn söllednsa meines Defüehaldns die zwaa Wochn in aane Aanzlzälln inn di Fessdungsschdrouß 9 vebring louß, no wääre öäscht richdich ausn Vekeeh gezuong ...

Füe ann ausgschriemna Kulmboache khummts etze ganz dick. Dä hodd sich nouch an Besäufnis bei ann Kumbl hinde di Kaudsch veschdeggt unn iss midd sein Räuschla eigschloufn. Wie di Bollizei wejche woss ganz annen khumma iss, hoammsa seina Föjß vooguggn gsään, no woah rebbo. Dja, scho dä uuvegässlich Heinz Eehadd hodd gewisst, dessme bein Foddgenn aa seina Füüß miednejm söllet!

Füe di Bundesbediensdedn khummts aa ganz dick, di neu Veoddnung geddena ja scho noo di Exissdenz! Di Möjchlichkeid, dessa seid Nowembe bei Dienstreisn - kostnluos nadüelich - gleich ann zweidn Sitzploatz in Buss unn Booh middbuuch konntn, wädd oabb sofodd widde eigschdambft. Ja heilingsnaa, grieng duu-unn-iich velleichd aa ann Zusoatzploatz graadis? Semme wuohl wenge gfähdet? Fei nex fe unguut, bis nächstn Samsdich, eue Schosch!