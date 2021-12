Aus sehr kleinen Anfängen wurde eine feste Einrichtung, die viele Menschen am Heiligen Abend nicht mehr missen möchten: die Waldweihnacht in Tiefenlauter. Im vergangenen Jahr hätte sie zum 50. Mal stattfinden sollen. Doch wegen der Pandemie blieb der Stall leer. Umso erfreuter konnte Organisator Norbert Seitz jetzt vermelden: "Die Waldweihnacht findet statt." Die Waldweihnacht werde wie ein Gottesdienst behandelt, es gebe daher keine Obergrenze bei den Teilnehmern. Natürlich müsse die 3G-Regel eingehalten werden. Wie in den Jahren zuvor wird auf dem Bahndamm neben der Franziskuskapelle ab 18 Uhr die Geschichte von der Geburt Jesu im Stall in Bethlehem dargestellt. "Die Kinder sind ganz heiß darauf, nach einem Jahr Pause wieder auftreten zu können", beschreibt Seitz die freudige Stimmung, die in Tiefenlauter herrscht. Richtig schön findet Seitz, dass ein Bläserensemble bei der Waldweihnacht spielen wird. Heuer gebe es sogar einen bekannten Sänger, sagt Seitz und fügt hinzu: "Wer das ist, wird nicht verraten." mr