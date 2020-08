Es ging rauh zu auf der A 73 bei Rödental

Am Donnerstagvormittag wurde bei der Polizei eine Nötigung zur Anzeige gebracht: Der Fahrer eines VW Passat mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk "HSK" sei ihm in seinem Audi, Zulassungsbezirk "BT", auf der A 73 in Fahrtrichtung Bamberg zwischen den Anschlussstellen Rödental und Ebersdorf zunächst dicht aufgefahren, berichtete der Anzeigenerstatter der Polizei. Nach dem anschließenden Überholvorgang sei er durch den Passat-Fahrer in verkehrsgefährdender Weise ausgebremst worden. Der Sachbearbeiter der Coburger Verkehrspolizei konnte den Beschuldigten schnell ermitteln und anhören. Dieser stellte den Vorgang genau gegensätzlich dar und erstattete Gegenanzeige. Zur Aufklärung der Situation benötigt die Polizei daher die Angaben unbeteiligter Zeugen: Wer hat am 13. August gegen 8.50 Uhr den Ablauf beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Coburg unter Telefon 09561/645-0. pol