Am 30. Juli findet in der Eremitage das Sommernachtsfest statt. Vermutlich wird die Veranstaltung nach drei Jahren Corona-Pause ausverkauft sein, die Nachfrage nach den Eintrittskarten jedenfalls ist seit Wochen sehr hoch. Doch noch sind einige wenige Tickets online und an der Theaterkasse Bayreuth in der Opernstraße 22 erhältlich.

Ein Feuerwerk kann es schon aufgrund der großen Trockenheit in den vergangenen Wochen und der damit verbundenen Waldbrandgefahr nicht geben. Aber auch zukünftig wird die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH auf ein Feuerwerk verzichten. Sie setzt damit ein deutliches Zeichen verbunden mit einem klaren Bekenntnis zu einer großen Verantwortung für Umwelt- und Naturschutz an einem so bedeutungsvollen Ort wie der Eremitage.

Feuerwerk nur musikalisch

Dafür dürfen sich die Gäste auf ein musikalisches Feuerwerk bis 3 Uhr früh freuen: Auf vier Bühnen und einer großen Videowall ist für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Weitere Infos und Restkarten gibt es unter www.sommernachtsfest-bayreuth.de oder an der Theaterkassein Bayreuth, Telefon 0921/69001 Mehr Informationen unter 0921/885731. red