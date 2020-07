Es gibt noch freie Plätze im Ferienprogramm des Kreisjugendringes

Der Kreisjugendring Kronach hat gemeinsam mit der Kommunalen Jugendarbeit ein buntes und abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammengestellt. Langeweile kann so kann gar nicht erst aufkommen. Dabei darf natürlich die Spielmobil-Tour durch den Landkreis nicht fehlen.

Wie gewohnt macht das Spielmobil vor Ort in den einzelnen Gemeinden von 9 bis 15 Uhr Station (3.8./4.8.2020 Marktrodach, 5.8.2020 Nordhalben, 6.8.2020 Pressig, 11.8.2020 Teuschnitz, 12.8. Wallenfels, 13.8./14.8.2020 Kronach, 19.8.2020 Teuschnitz, 20.8./21.8.2020 Küps, 25.8.2020 Steinbach a. d. Haide, 27.8.2020 Pressig).

Das Spielmobil läuft corona-bedingt in diesem Jahr anders ab, und das Programm wurde an die Vorgaben und Anforderungen eines Hygienekonzeptes angepasst. Die Betreuer und Betreuerinnen des Spielmobils machen die Natur vor der Haustür für die Kinder von 6 bis 13 Jahren zum Spielplatz. Ob Schnitzeljagd, Naturkunst oder tolle Spiele und Übungen - ein buntes Naturprogramm steht in den Startlöchern.

Bisher konnten die Kinder das Spielmobil spontan besuchen. Dies wird, um gegebenenfalls Kontaktpersonen ermitteln zu können, in diesem Jahr nicht möglich sein. Anders als sonst ist eine Anmeldung erforderlich. Gleiches gilt für die weiteren Angebote im Ferienprogramm.

Für folgende Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze:

- Spiele, Achtsamkeits-und Bewegungsübungen warten bei "KinderFlow" auf die 6- bis 10- Jährigen am 30.7.2020 in Wallenfels (10 bis 13.30 Uhr) oder am 4.8.2020 in Küps (10 bis 13.30 Uhr).

- "Auf die Flagge, Fertig, Los!" heißt es bei "Flag Attack!", einer Kreativwerkstatt rund um die Flagge! Einfach die Welt von Zuhause aus entdecken! Am 18.8.2020 in Kronach (10 bis 15.00 Uhr) oder am 20.8.2020 in Ludwigsstadt (10 bis 15 Uhr) für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren.

- Wie lebten die Steinzeitmenschen? Mit der Ökologischen Bildungsstätte geht es auf eine Zeitreise 5000 Jahre zurück in Vergangenheit. Bei "Zurück in die Steinzeit!" stehen Fährtenlesen und Wahrnehmungsübungen sowie Feuermachen auf dem Programm. Am 2.9.2020 in Mitwitz von 10 bis 15.00 Uhr für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren.

- Ein Aktionstag rund um die Sonne ist am 1.9.2020 in Pressig und am 3.9.2020 in Teuschnitz (jeweils von 10 bis 15 Uhr) geboten! An diesem Tag erfahren die Kinder von 6 bis 12 Jahren alles Wissenswerte rund um die Sonne, ganz nach dem Motto "Sommer, Sonne, Sonnenschein".

Die Anmeldung, sowohl für das Spielmobil, als auch für die weiteren Ferienangebote, kann in diesem Jahr nur schriftlich erfolgen. Unter www.kreisjugendring-kronach.de finden Interessierte die Anmeldeformulare sowie die Teilnahmebedingungen. Pro Programmpunkt können sich zwölf Kinder anmelden.

Weitere Informationen bei der Geschäftsstelle KJR/Kommunale Jugendarbeit, Sabine Schuberth unter 09261/678-369 oder per Mail an sabine.schuberth@lra-kc.bayern.de. red