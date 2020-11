Albert ist Geschäftsführer mehrerer Reisebüros in Würzburg, Schweinfurt und Bad Kissingen. Insgesamt ist er für fünf Geschäftsstellen zuständig. "Es läuft derzeit komplett anders als vorher", sagt er. Den Grund dafür sieht er in der Berichterstattung über den Impfstoff. "Ich glaube, dass der Impfstoff den Menschen Vertrauen und eine gewisse Sicherheit gibt." Die Lust am Reisen sei bereits da. Die baldige Zulassung des Impfstoffes merkt Albert am Buchungsverhalten seiner Kunden in den Reisebüros. "Seitdem der Impfstoff in den letzten Tagen ins Gespräch gekommen ist, haben wir einen merkbaren Aufschwung registriert."

josch/Foto: Vanessa Stark