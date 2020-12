Neben den Herausforderungen des Alltags mit Kindern stehen wichtige Entscheidungen bezüglich des Weihnachtsfestes mit der Familie an. Neben dem ohnehin ganz normalen Vorweihnachtsstress werden von der Politik ständig neue Regelungen zur Corona-Pandemie entschieden, welche die Organisation des Weihnachtsfestes jeder Familie betreffen.

Die Mitarbeiter der Erziehungs- und Familienberatung des Diakonischen Werkes Coburg kennen die Praxis und brisante Entwicklungen in Familien. Sie machen ein Angebot. In der Arbeit mit Familien erlebten sie einerseits positive Auswirkungen auf das Familiensystem und auf die Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung. Einige Eltern empfänden die Kontaktreduzierungen als eine Erleichterung. "Andererseits bemerken wir auch, dass durch die fehlende Tagesstruktur während der ersten Welle bereits schulische und psychische Beeinträchtigungen von Kindern durch Wissenslücken in unliebsamen Fächern, Wegfall von (sportlichen) Zielen, Rückzugstendenzen und auch Selbstverletzungen temporär auftreten können", heißt es in der Mitteilung.

Da die Erziehungsberatung vor Ort des Diakonischen Werkes Coburg derzeit nicht in Kindergärten oder Schulen stattfinden kann, wird eine telefonische Beratung angeboten. Diese kann auch anonym erfolgen. Die beiden Diplom-Sozialpädagoginnen (FH) Petra Ritter und Britta Huse-Dürrast sind für Ratsuchende da. Wer unter 09561/2771-733 im Sekretariat der Erziehungs- und Familienberatungsstelle anruft, wird zurückgerufen. red