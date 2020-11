Im neu eröffneten Bürgerhaus "Haus am See" in Wüstenahorn bietet Sozialpädagogin Olga Biryukov Beratung bei Fragen wie zu Behördenangelegenheiten, sozialen Leistungen, zur Jobsuche oder Integration an. Die Beratungszeiten sind montags, dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr. Um eine Terminvereinbarung unter Telefon 09561/892584 oder per E-Mail an o.biryukov@caritas-coburg.de wird gebeten. Mittwochs ist Biryukov unter der Nummer 09561/814427 erreichbar. Ein weiteres Angebot richtet sich an Menschen, die noch nicht lange in Deutschland sind und ihre Kenntnisse in der deutschen Sprache verbessern wollen. In der integrationsfördernden Lesestunde werden Kinderzeitungen mit einer einzelnen Person oder mit zwei Personen aus einem Haushalt gelesen. Das kostenfreie Leseangebot findet immer freitags von 10 bis 11 Uhr im Haus am See statt. Eine Teilnahme ist nur nach Terminvereinbarung möglich. red