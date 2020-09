Das Colloquium Historicum Wirsbergense e. V. (CHW) lädt am kommenden Mittwoch, 16. September, 18 Uhr, zu einer Führung durch das "Obstparadies Bamberger Land" ein. Uwe Hoff aus Sassendorf wird in die reiche, geschichtsträchtge Obstbaumkultur der Region einführen. Er gibt zahlreiche Informationen über den Streuobstanbau und den Lebensraum Streuobstwiese. Über 350 verschiedene Apfel- und Birnensorten auf dem Streuobstlehrpfad zeigen die Vielfalt des fränkischen Streuobstanbaus. Treffpunkt ist am Sportheim des 1. FC Lauf (an der Verbindungsstraße von Zapfendorf nach Lauf).

Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail an colloquium@gmx.de ist deshalb zwingend erforderlich; Unangemeldete können nicht teilnehmen. Während der Ausführungen des Referenten ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auf die geltenden Abstandsregeln weist der Verein ausdrücklich hin. red